Châu Âu áp đảo Mỹ, tiến gần danh hiệu Ryder Cup

Seve đã thuyết phục các tay golf châu Âu rằng họ có thể đánh bại đế chế Mỹ.

Không có Ryder Cup nào ở châu Âu không thấm nhuần tinh thần nổi loạn của Seve, mà Jon Rahm đại diện ngày nay.

Ở mọi góc phòng thay đồ, trong mỗi cú đánh đều có Seve. Để tưởng nhớ huyền thoại này, con trai của ông là Javier Ballesteros, đồng đội và là người bạn tốt nhất Chema Olazabal, và đội trưởng châu Âu Luke Donald, đã vỗ tay từ tận đáy lòng.

Justin Thomas của Mỹ và Rory McIlroy đại diện cho châu Âu cũng dâng trào cảm xúc khi thực hiện pha phát bóng đầu tiên tại Marco Simone.