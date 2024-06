Châu Á đang hứng chịu đợt nắng nóng khắc nghiệt kéo dài nhất trên thế giới

Các thành phố châu Á đã chứng kiến nhiệt độ tăng cao nhất - xu hướng thể hiện rõ trong các đợt nắng nóng gần đây trên khắp lục địa, từ Đông Nam Á đến Trung Quốc và Ấn Độ. Châu Á đặc biệt dễ bị tổn thương trước các rủi ro khí hậu do dân số cao, tình trạng nghèo đói và tỷ lệ người dân sống ở các vùng trũng thấp, dễ bị lũ lụt, nước biển dâng và các thảm họa thiên nhiên khác.

New Delhi đứng đầu danh sách các thành phố nóng nhất gần đây, ghi nhận 4.222 ngày có nhiệt độ trên 35 độ C trong ba thập kỷ qua – nhiều hơn bất kỳ thành phố nào khác được khảo sát. Từ năm 2014 đến năm 2023, chỉ dưới một nửa (44%) số ngày ở thủ đô Ấn Độ đạt ngưỡng đó, so với 35% từ năm 1994 đến 2003 và 37% từ năm 2004 đến 2013. Khu vực thủ đô ngày càng nóng hơn. Vào cuối tháng 5, thủ đô New Delhi ghi nhận lên tới 49,9 độ C (121,8 độ F) - nhiệt độ cao nhất của thủ đô trong lịch sử, gây căng thẳng cho mạng lưới điện và nguồn cung cấp điện ở Ấn Độ. Nắng nóng kéo dài đến tận đêm khiến người dân không có nhiều thời gian nghỉ ngơi.

"Chúng tôi đã sống ở khu phố này được 40 năm nhưng chưa bao giờ chứng kiến một mùa hè nóng khắc nghiệt như thế này. Chúng tôi chỉ được lấy nước mỗi ngày một lần và trời rất nóng", Kalyani Saha, một cư dân 60 tuổi ở Lajpat Nagar phía Đông nói.

Sagar Mandal, một tài xế xe kéo ở Delhi nói rằng anh ta nhận được ít hành khách hơn vì mọi người chọn taxi có điều hòa thay vì vận chuyển ngoài trời.