"Chất xúc tác" Nga trong nỗ lực khôi phục vai trò lãnh đạo toàn cầu của Mỹ

Trong khi đó, với Ấn Độ, Nga được xem là đối tác an ninh truyền thống của New Delhi. Nga cũng là nhà cung cấp vũ khí hàng đầu cho Ấn Độ, trong bối cảnh New Delhi vẫn đang trong căng thẳng biên giới với Trung Quốc. Trong khi Ấn Độ đang phục hồi kinh tế sau đại dịch, việc mua dầu giá rẻ của Nga trong thời gian qua là điều phù hợp với lợi ích thực tế của Ấn Độ. Vì vậy, việc giữ quan điểm trung lập được xem sẽ mang lại nhiều lợi ích cho New Delhi.

Với Trung Quốc, trước khi chiến dịch quân sự diễn ra, Bắc Kinh và Moscow đã tuyên bố rằng quan hệ song phương giữa họ sẽ "không có giới hạn". Trung Quốc cũng phải cân nhắc các hành động của họ trong bối cảnh họ cũng đang là đối thủ của Mỹ. Theo National Interest, Trung Quốc dường như ý thức được rằng Nga vẫn là đối tác quan trọng trong cuộc đối đầu với Mỹ trong tương lai và việc Moscow cùng là một đối trọng với Washington được xem sẽ có lợi hơn là việc Bắc Kinh phải đối đầu với Mỹ một mình.

Việc các nước Trung Quốc, Ấn Độ hay các quốc gia Vùng Vịnh theo đuổi chiến lược vì lợi ích quốc gia của chính họ với những tính toán riêng trong quan hệ với Moscow đã khiến việc Mỹ thúc đẩy một lệnh trừng phạt tổng lực vào Nga hay ngành năng lượng chủ chốt của Moscow trở nên khó khăn hơn rất nhiều.

Nó cũng cho thấy thách thức với Mỹ trong việc lãnh đạo một trật tự thế giới khi toàn cầu hóa đang đan cài lợi ích của các nước vào với nhau và để đạt được sự cân bằng, nhiều nước không thể chọn đứng hẳn về một bên.

Trên Foreign Policy, 2 chuyên gia Mathew Burrows và Robert A. Manning từ tổ chức Sáng kiến Chiến lược Scowcroft cho rằng, Mỹ sẽ phải đối diện với thách thức nếu như họ đối mặt với 2 đối thủ Trung Quốc và Nga trên 2 mặt trận khác nhau trong cùng một thời điểm. Vì vậy, nếu có một trật tự mới ra đời, 2 chuyên gia khuyến nghị rằng Mỹ không nên để kịch bản nói trên xảy ra.

Trong khi đó, Nga trong thời gian qua đã gợi ý về một trật tự thế giới mới với vai trò ngày càng gia tăng của khối BRICS.

Các nhà lãnh đạo Trung Quốc, Nga, Brazil, Ấn Độ và Nam Phi thuộc khối các nền kinh tế đang nổi lên BRICS chụp ảnh bên lề thượng đỉnh G20 tại Osaka, Nhật Bản năm 2019 (Ảnh: Wikipedia).

Trả lời hãng tin RT hồi cuối tháng trước, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov tin rằng các nước thuộc nhóm các nền kinh tế đang nổi lên BRICS (gồm Brazil, Ấn Độ, Trung Quốc, Nga và Nam Phi) sẽ "đóng vai trò là nền tảng của một trật tự thế giới mới nổi".

Ông Ryabkov nói rằng, các nước BRICS có lợi thế là chiếm khoảng gần một nửa dân số thế giới và chiếm một phần lớn của GDP toàn cầu. Nhà ngoại giao Nga nhận định, BRICS sẽ có "vai trò quan trọng" trong việc trở thành đối trọng với chính sách trừng phạt từ các quốc gia phương Tây trong tương lai.

Đức Hoàng

Theo CNA, Bloomberg, Guardian, National Interest

02/04/2022