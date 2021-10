Chật vật trong các khu nhà trọ, công nhân ở TP.HCM mơ về một căn nhà để an cư

Hơn 200 phòng trọ nằm san sát, ở giữa là lối đi chung sâu hun hút được cải tạo từ một kho xưởng cũ để dành cho thuê. Ông Dương Phi (49 tuổi, quê huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) cho biết, vợ chồng ông và hai người con trai ở trọ tại đây đã được 6 năm. "Ở đây tuy chật hẹp, đông đúc thật nhưng được cái giá rẻ lại gần chỗ làm", ông Phi nói.

Ông Phi cho biết, do không gian kín, chật hẹp, số lượng người quá đông nên đợt dịch vừa qua, tại khu trọ này có tới 70% người lao động bị mắc COVID-19. "Hơn 200 phòng trọ tại đây thì có đến 60 phòng đã cửa đóng then cài, nhiều gia đình đã trả phòng bỏ về quê do lo sợ dịch bệnh, không còn việc làm, không còn tiền sinh hoạt, tiền nhà trọ", ông Phi cho hay.

Giống như nhiều gia đình khác, gần 1 tháng trước, vợ chồng ông Phi cũng tính về quê. Nhưng vì con trai còn đang học dở dang nên ông quyết định dời việc này đến sang năm.

Ở phòng trọ gần đó, chị Trương Thị Bích Lài, (35 tuổi, quê Bình Thuận) chia sẻ, sau gần 16 năm rời quê nhà lên TP.HCM lập nghiệp, chưa bao giờ chị trải qua tình trạng ngặt nghèo như hiện tại.

Hơn 4 tháng qua chị Lài bị mất việc, chồng bệnh tật, bản thân chị là lao động chính trong gia đình. Không may chị bị mắc COVID-19 rồi mất việc làm, không có thu nhập, mấy tháng qua chị sống nhờ sự hỗ trợ của các mạnh thường quân. "Thực sự là rất túng quẫn, mình cũng chẳng còn tiền để gửi về cho ông bà ngoài đang chăm sóc 2 đứa con nhỏ ở quê", chị Lài chia sẻ.

Nhiều công nhân phải ở trong các căn nhà trọ chật hẹp, tối tăm.

Chị Lài cho hay, những ngày qua, nhiều gia đình tại khu trọ đã bỏ về quê, hai vợ chồng chị cũng muốn về nhưng giờ về cũng không biết làm gì nên cố gắng gồng gánh, bám trụ chờ công ty cho đi làm trở lại.

Tình cảnh của ông Phi, chị Lài cũng là tình cảnh chung của hàng trăm nghìn lao động tại TP.HCM trong những ngày cao điểm của đợt dịch vừa qua. Ở trong những căn nhà trọ chật hẹp, tối tăm, điều kiện sinh sống không đảm bảo, họ luôn mong ước có một tổ ấm ở TP để an cư, nhưng với thu nhập và điều kiện của những người công nhân như họ thì giấc mơ đó có lẽ rất xa vời.

Giải bài toán nhà ở cho công nhân thế nào?