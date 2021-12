Chất vấn Giám đốc Sở việc dự án điều chỉnh mức đầu tư tăng... 20 lần

Your browser does not support the audio element.

Chiều 16/12, HĐND TP Đà Nẵng khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tiếp tục kỳ họp thứ 4 với phần chất vấn và trả lời chất vấn.

Đại biểu Lê Văn Dũng (quận Hải Châu) cho biết, hiện tình trạng kinh phí đền bù dự án đầu tư tăng nhiều lần, phổ biến ở nhiều dự án trọng điểm, dẫn đến việc phải điều chỉnh dự án đầu tư, ảnh hưởng đến tiến độ thi công, nguy cơ mất cân đối nguồn vốn, giảm hiệu quả đầu tư dự án.

Đại biểu dẫn chứng, tuyến đường trục 1 Tây Bắc có mức đầu tư tăng từ 367 tỷ đồng lên 650 tỷ đồng, tuyến ĐH2 tăng từ 88 tỷ đồng lên 240 tỷ đồng, tuyến đường vành đai phía Tây tăng từ 85 tỷ đồng lên 359 tỷ đồng, đường vành đai phía Tây 2 từ 87 tỷ lên hơn 1.800 tỷ đồng.