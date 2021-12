Chất vấn Chủ tịch Hà Nội nhiều vấn đề "nóng" vào tuần tới

Your browser does not support the audio element.

Sáng 4/12, Thường trực HĐND TP Hà Nội tổ chức buổi họp báo thông tin về một số nội dung tại kỳ họp thứ 3, khóa XVI.

Theo ông Trương Việt Dũng - Chánh Văn phòng HĐND TP Hà Nội, kỳ họp này dự kiến diễn ra từ ngày 7/12 - 10/12. Đây là kỳ họp thường kỳ cuối năm của HĐND thành phố, đã và đang được chuẩn bị kỹ lưỡng chi tiết, cụ thể các nội dung.