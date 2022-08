Chất ethylene oxide có nguy hiểm?

Tiếp xúc da hoặc mắt với dung dịch EO gây kích ứng da và mắt ở người.

Các thử nghiệm liên quan đến sự phơi nhiễm cấp tính của động vật cho thấy EO có độc tính cấp tính cao nếu hít phải.

Ngộ độc mạn tính có thể gây ra nhiều bệnh

Cơ quan Bảo vệ môi trường California (CalEPA) đã thiết lập mức phơi nhiễm qua đường hô hấp mãn tính mức 0,03mg/m3) đối với EO dựa trên ảnh hưởng đến hệ thần kinh ở chuột. Mức phơi nhiễm tham chiếu CalEPA là nồng độ bằng hoặc thấp hơn mức bất lợi không có khả năng xảy ra ảnh hưởng đến sức khỏe. Nó không phải là một công cụ ước tính rủi ro trực tiếp, mà là một điểm tham chiếu để đánh giá các tác động tiềm ẩn. Ở mức phơi nhiễm suốt đời ngày càng lớn hơn mức phơi nhiễm tham chiếu, khả năng ảnh hưởng xấu đến sức khỏe tăng lên.

Theo đó, mức nguy cơ tối thiểu khi hít phải (MRL) trung bình là 0,2mg/m3. MRL là ước tính của con người tiếp xúc hàng ngày với một chất độc hại, có thể không có nguy cơ ung thư, nhưng có bất lợi đáng kể ảnh hưởng đến sức khỏe trong một thời gian tiếp xúc cụ thể. Khoảng thời gian tiếp xúc cho một MRL trung gian là từ vài tuần cho đến một năm.

Nếu tiếp xúc với EO trong vài năm (công nhân làm việc trong môi trường có EO), thì ngoài ung thư, các vấn đề sức khỏe mạn tính do EO có thể gây ra là: Kích ứng mắt, da, đường hô hấp và ảnh hưởng đến hệ thần kinh (ví dụ: nhức đầu, buồn nôn, mất trí nhớ, tê dại) mạn tính.

Các tác động sinh sản khác nhau đã được ghi nhận trong các nghiên cứu về phơi nhiễm qua đường hô hấp của động vật, bao gồm cả việc giảm số lượng vị trí cấy ghép, giảm trọng lượng tinh hoàn và nồng độ tinh trùng, và thoái hóa tinh hoàn.

Nhiều mặt hàng của các nước châu Âu cũng bị cơ quan an toàn thực phẩm thu hồi sản phẩm. Trong 1 năm trở lại đây, mặt hàng của Việt Nam bị cơ quan này thu hồi do chứa ethylene oxide thực tế là rất ít so với số mặt hàng bị thu hồi ở châu Âu.



Chỉ tính riêng ở Pháp, có tới 7.000 lô hàng nhiều xuất xứ khác nhau bị thu hồi do có liên quan tới ethylene oxide, trong đó có cả sản phẩm thực phẩm nổi tiếng hàng đầu thế giới.