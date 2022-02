'Chặt chém' dịp Tết: Cận cảnh bát bún riêu phố cổ Hà Nội hét giá 100.000 đồng

“Vị mặn quá, quẩy cũng không ngon, miếng giò tai như để lâu rồi có mùi ôi thiu vậy, bán hàng như thế này mất uy tín quá. Bình thường quán này ngon lắm”, một thực khách nhận xét.

“Tôi thấy giá bát bún như thế này là đắt, vị bình thường, ăn ở đâu cũng thế. Ngày Tết thì đành chấp nhận, với cả trót vào ăn rồi thì đành trả tiền thôi”, anh Nam – một khách hàng nói.

Video: Quán bún ốc bán giá “chặt chém” ngày mùng 4 Tết.

Nghi vấn quán bún ốc “phake” bán chặt chém ngày Tết