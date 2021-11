Chặt cây thuê, người đàn ông bị cây dừa đè trúng người, tử vong

Your browser does not support the audio element.

Chiều 16/11, lãnh đạo UBND xã Phú Nghĩa, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn hy hữu, một người đàn ông bị cây dừa đè trúng, tử vong.