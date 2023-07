Charlie Puth - ngôi sao đình đám vừa tới Việt Nam - là ai?

Đây là lần đầu tiên giọng ca người Mỹ đặt chân tới Việt Nam. Anh sẽ trình diễn trong một chương trình đại nhạc hội tại Nha Trang.

Ngoài các ca khúc cá nhân, giọng ca người Mỹ có sự kết hợp với nghệ sĩ Việt. Được biết, buổi biểu diễn nằm trong khuôn khổ chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới The Charlie Live Experience của Charlie Puth.



Nam ca sĩ nổi tiếng Charlie Puth đang có mặt tại Việt Nam để tham dự một đại nhạc hội.

Chuyến lưu diễn chính thức bắt đầu tại Virginia (Mỹ) vào tháng 5/2023. Việt Nam là điểm đến đầu tiên trong chuyến lưu diễn của Charlie Puth tại khu vực châu Á. Anh sẽ tới Thái Lan, Jakarta (Indonesia), Singapore, Tokyo (Nhật Bản) và Seoul (Hàn Quốc).

Charlie Puth sẽ trình diễn các ca khúc trong album mới và những bản hit làm nên tên tuổi của Charlie Puth như Attention, How Long, We Don't Talk Anymore... tại Việt Nam.

Trong buổi trò chuyện tại một chương trình truyền hình trước đây, nam ca sĩ đã từng bày tỏ: "Tôi rất muốn đến Việt Nam để biểu diễn. Việt Nam có rất nhiều cảnh đẹp, đồ ăn ngon và bạn biết đấy, tôi thường có cảm hứng sáng tác rất nhiều khi đi du dịch. Biết đâu, tôi sẽ có cảm hứng để viết 9 album về Việt Nam".



Charlie Puth đang thực hiện chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới - "The Charlie Live Experience".

Charlie Puth là nam ca sĩ có nhiều duyên nợ với khán giả Việt Nam. Năm 2020, Charlie Puth từng khiến khán giả đứng ngồi không yên khi nhận lời phỏng vấn của tạp chí Harper's Bazaar Việt Nam.

Năm 2022, anh bất ngờ xuất hiện trong chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia khi là người đặt câu hỏi: "In this part of song, I have used a synonym for the word "friendship". Can you tell me which word it is?" (Trong đoạn trích của bài hát, tôi đã sử dụng một từ đồng nghĩa với từ "friendship" (tình bạn). Bạn có thể cho tôi biết đó là từ nào không?).