Charlie Puth hạ cánh tại sân bay Cam Ranh, thân thiện chào khán giả Việt

Charlie Puth sinh năm 1991, nổi tiếng từ ca khúc See you again (2015) - nhạc phim Fast and Furious 7. Năm 2017, We don't talk anymore - ca khúc của anh kết hợp với Selena Gomez - "gây sốt" toàn cầu.

Về đời tư, Charlie Puth từng hẹn hò ca sĩ Selena Gomez, diễn viên Bella Thorne và ca sĩ Meghan Trainor nhưng các cuộc tình đều kết thúc chóng vánh.

Tháng 12/2022, ca sĩ xác nhận đang trong mối quan hệ với Brooke Sansone - người bạn gái thân thuở nhỏ tại New Jersey, Mỹ.