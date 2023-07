Charlie Puth đổ bộ sân bay Cam Ranh lúc nửa đêm, được dàn xe hộ tống

Sự hiện diện của Charlie Puth khiến cộng đồng fan US-UK nói chung và các fan của anh rần rần phấn khích suốt gần 1 tháng qua.

Charlie Puth hứa hẹn sẽ mang những ca khúc trong tour Charlie Live Experience đến trình diễn cho khán giả Việt Nam. Danh sách bao gồm nhiều ca khúc mới trong album CHARLIE (có cả Left And Right với bản audio mà Jungkook góp giọng). Bên cạnh đó, danh sách các ca khúc từ Charlie Live Experience còn có những bản "hit" tỉ view làm nên tên tuổi của Charlie Puth gồm Attention, We Don't Talk Anymore, How Long, One Call Away,...

Theo tiết lộ từ ban tổ chức, Charlie Puth sẽ trình diễn một show trọn vẹn trên 75 phút và còn có một sân khấu độc quyền kết hợp với nghệ sĩ Vpop khiến người hâm mộ không khỏi háo hức.