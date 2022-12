Charlie Puth công khai bạn gái

Bạn gái chính là cô bạn thân từ bé của Charlie Puth.

Ngày 2/12, nhân dịp sinh nhật lần thứ 31, Charlie Puth xác nhận bạn gái tin đồn lâu năm Brooke Sansone chính là người yêu của anh. Giọng ca See You Again bày tỏ: "Tôi không phải kẻ thất bại vì đã không đánh mất cô ấy. Chúc mừng sinh nhật tôi".