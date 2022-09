Chanyeol (EXO) xuất ngũ, liệu có thể lấy lại hào quang như trước scandal?

Chanyeol nhập ngũ vào ngày 29/3 năm ngoái và đã xuất ngũ ngày 28/9. Anh là thành viên thứ 5 trong EXO hoàn thành nghĩa vụ quân sự, sau Xiumin, D.O., Suho và Chen.

Có thể nói Chanyeol là một trong những thành viên nổi tiếng nhất EXO, đồng thời là người được SM Entertainment ưu ái xếp cho nhiều hoạt động nhất. Ngoài những dự án âm nhạc của EXO, anh còn được tạo cơ hội xuất hiện trong các bộ phim như Memories of the Alhambra, So I Married an Anti-Fan,...



Chanyeol gửi lời chào đến fan sau khi xuất ngũ

Khi EXO bắt đầu tạm dừng các hoạt động chung để thành viên phát triển sự nghiệp cá nhân, Chanyeol được công ty debut trong nhóm nhỏ EXO-SC cùng người em Sehun.