Chánh Thanh tra Lào Cai không trung thực trong kê khai lý lịch

Tại kỳ họp thứ 9, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét Báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai.

Sau khi xem xét, UBKT Trung ương nhận thấy, ông Đàm Quang Vinh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chánh Thanh tra tỉnh Lào Cai đã không trung thực trong việc báo cáo, kê khai lý lịch, sử dụng văn bằng không hợp pháp, vi phạm tiêu chuẩn đảng viên, tiêu chuẩn cấp ủy viên và Quy định về những điều đảng viên không được làm.