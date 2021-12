Chánh án Hà Nội: Một số thẩm phán vẫn có tư tưởng chọn án dễ làm trước

Your browser does not support the audio element.

Sáng 7/12, tại Kỳ họp thứ Ba HĐND TP Hà Nội khóa XVI, Chánh án Tòa án Nhân dân (TAND) thành phố Nguyễn Hữu Chính đã báo cáo kết quả công tác xét xử năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

Xét xử nhiều đại án trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp

Theo báo cáo, trong năm 2021, tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, công tác triệu tập đương sự gặp nhiều khó khăn, nhiều đương sự xin hoãn phiên tòa, phiên làm việc với lý do ở vùng dịch hoặc thuộc diện bị cách ly. Nhiều thời điểm, TAND hai cấp TP Hà Nội phải tạm dừng việc triệu tập đương sự, việc tổ chức xét xử để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch.