Chàng Việt kiều 'trên cả mong đợi' lên truyền hình tìm vợ đẹp, nấu ăn ngon

Ngay khi xuất hiện trên sân khấu chương trình, Phan Quốc Việt chia sẻ niềm vui của mình với MC Quyền Linh và Ngọc Lan, cùng các khán giả. "Em vừa chuyển sang mảng kinh doanh mới, em vừa nhận việc hôm nay ", anh nói.

Người đàn ông 41 tuổi hiện làm nhân viên kinh doanh và sống cùng gia đình tại TPHCM. Trước đây, Việt có thời gian du học tại Pháp, đã về nước được 10 năm.

Trong khoảng thời gian học tập tại nước ngoài, Quốc Việt có cuộc tình 5 năm với bạn gái người Thái Lan. Anh cho biết, đây là mối tình sâu đậm nhất trong tổng cộng 3 mối tình của mình.

Khi đó, Việt muốn về Việt Nam làm việc, còn bạn gái quyết định ở lại Pháp học thêm. Vì vậy, họ đi đến sự lựa chọn chia tay. Lúc trở về nước, Việt có mong muốn cưới vợ Việt Nam.

Your browser does not support the video tag.

Chàng Việt kiều U50 bảnh bao, được đánh giá "trên cả mong đợi" ở "Bạn Muốn Hẹn Hò" (Video: NL).

Lần chia tay gần nhất của Việt cách đây 5 năm. Từ đó đến nay, anh luôn tìm kiếm người vợ phù hợp với mình.