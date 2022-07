Chàng trai Việt mất nửa năm chế chiếc áo titan, bán giá 25 triệu đồng

Bắt được cá đuối 'khủng' nặng 80kg, dài 2m trên biển Cù Lao Chàm

Lãnh đạo UBND xã đảo Tân Hiệp (TP. Hội An, Quảng Nam) cho biết trên Báo Tiền Phong, ngư dân Phạm Văn Trọng (49 tuổi, ở thôn Bãi Hương, xã Tân Hiệp) vừa bắt được một con cá đuối khủng nặng 80 kg, dài 2m. Anh Trọng đã xẻ thịt con cá mang ra TP. Đà Nẵng bán. Do không phải cá đuối vàng nên giá bán chỉ 20.000 đồng/kg.

Theo người dân địa phương, đây là con cá đuối có kích cỡ lớn nhất từ trước tới nay mà ngư dân bắt được trên vùng biển Cù Lao Chàm.

Đặc sản "lạ" chỉ có ở Huế, khách muốn ăn phải tự mua nguyên liệu

Ở vùng đất cố đô, ngoài bún bò Huế, nem lụi, bún thịt nướng, các loại chè... còn có một đặc sản dân dã, làm nên tên tuổi cho cả một ngôi làng. Đó chính là món bánh khoái cá kình của làng Chuồn.

Bánh khoái cá kình (Ảnh: Dân Trí)

Tên gọi của loại bánh này được cho là xuất phát từ cách chế biến độc đáo. Người Huế thường làm bánh khoái bằng cách "đổ bánh" trong các chảo nhỏ trên bếp củi hay bếp than. Trong quá trình chế biến, dầu ăn thường bắn ra ngoài, rơi vào than, củi làm sinh ra nhiều khói. Bánh được làm chín trên bếp khói, ám mùi khói nên gọi là bánh khói. Do cách phát âm của người địa phương mà bánh khói được đọc chệch thành bánh khoái.