Chàng trai sẵn sàng gặm con mực đang quẫy tanh tách để câu view

Your browser does not support the video tag.

Để câu view, chàng trai sẵn sàng gặm con mực đang quẫy tanh tách chỉ để kiểm tra xem "còn sống không" khiến dân mạng cạn lời

Không chỉ hỏi chơi cho vui, chàng trai cúi xuống gặm luôn con mực sống nguyên trên tay cô bán hàng. Sau đó, anh gật gù tỏ ra vừa lòng vì con mực còn sống và quyết định mua. Cách đi chợ có vẻ rất khó hiểu này ngay lập tức khiến nhiều dân mạng tranh cãi. Đa số mọi người cho rằng anh chàng này đang cố tình câu view:

- Cá nhìn mắt, mực nhìn da, việc gì phải làm màu như thế?