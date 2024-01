Chàng trai khiến 5 cô gái mang bầu cùng lúc, tổ chức tiệc chung báo tin vui

Zeddy Will, 22 tuổi, được biết tới là một nhạc sĩ trẻ người Mỹ, hiện sinh sống ở thành phố New York. Tuy sự nghiệp chưa có gì đình đám, nhưng mới đây Will đang trở thành cái tên được nhiều người tìm kiếm với lý do anh sắp trở thành ông bố trẻ của 5 em bé với 5 người bạn gái.

Tại một bữa tiệc được tổ chức ở Queens mới đây, Will mời 5 bạn gái cùng người thân tới dự. Đây là tiệc báo tin vui về đại gia đình sắp có thêm những thành viên mới.

Will ngồi trên ghế chụp ảnh cùng 5 người bạn gái đang mang bầu của mình (Ảnh: Mail).

Cũng trong bữa tiệc, Will thông báo với mọi người về việc anh khiến 5 người bạn gái đều mang thai cùng lúc.