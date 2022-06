Chàng trai Đà Nẵng bất ngờ cầu hôn bạn gái ngay trong lễ tốt nghiệp

Your browser does not support the video tag.

Đoạn clip ghi lại khoảnh khắc đáng yêu, xúc động của cặp đôi trong lễ trao bằng tốt nghiệp ngày 28/5 được đăng tải trên mạng xã hội, khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Được biết, nam sinh trong clip tên Nguyễn Hồ Thanh Pháp (22 tuổi, quê Quảng Nam), bạn nữ tên Võ Quỳnh Như (22 tuổi, quê Gia Lai). Hai người cùng tốt nghiệp khoa Du lịch – Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng.