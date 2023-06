Chàng trai cùng Đen Vâu đi lên từ con số 0

MV Mở mắt có nhiều hình ảnh ẩn dụ. Xuyên suốt MV là chi tiết khe sáng nhỏ đặt giữa không gian tối đen vô tận, ngụ ý những gì con người nhìn thấy rất nhỏ bé so với tồn tại khách quan.



Một phân cảnh nghệ thuật trong MV.

Khe sáng này cũng là những điều Lil' Wuyn từng nhìn thấy, trải qua, chiêm nghiệm và không ngừng trăn trở trong đầu.

Cảnh cỏ cây mọc lên từ mảnh đất khô cằn thể hiện nhận thức, nội tâm của rapper trù phú, sum sê hơn sau mỗi chặng đường anh đi qua.

Ê-kíp thực hiện MV ở hồ Trị An (Đồng Nai) trong tiết trời 40 độ C. Ban đêm, họ ngâm mình trong nước lạnh đến khuya. Lil' Wuyn thấy may mắn khi Đen Vâu có thể thu xếp công việc, hoàn thành những cảnh quay đẹp trong MV.

Mở mắt là 1 trong 11 bài rap thuộc album An sắp phát hành. Album là hành trình Lil' Wuyn đấu tranh nội tâm, tìm câu trả lời cho những cặp phạm trù đúng - sai, được - mất, tích cực - tiêu cực...

Vì vậy như tên album, An - hay sự bình yên trong tâm hồn giữa dòng đời xô bồ - là điều rapper hướng đến. Ngoài Đen Vâu, Lil' Wuyn còn kết hợp các rapper Young H, Cam, B-Wine và Khoa Wzzzy.