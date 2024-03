Chàng trai cao 1,75m, có 4 mối tình chinh phục thành công cô gái 1,50m

Trong tập mới nhất của chương trình Bạn muốn hẹn hò, MC Quyền Linh và Ngọc Lan tiếp tục mai mối thành công cho cặp đôi trẻ.

Nam chính là Nguyễn Mạnh Cường (SN 1994), đang sống và làm nhân viên kinh doanh phụ tùng xe gắn máy ở Cần Thơ.

Anh được ghép cặp với Nguyễn Thị Diễm Chi (SN 1996), quê ở Mỹ Tho, Tiền Giang nhưng sống và làm việc ở sàn thương mại điện tử tại TPHCM.

Mạnh Cường giới thiệu, anh là chàng trai giao tiếp tốt, vui vẻ, hòa đồng, không hút thuốc và không uống rượu bia. Nhưng anh kém tự tin khi ở trước mặt bạn gái.

Chàng trai cao 1,75m nên duyên với cô gái 1,50m (Video: NL).

Trước đây, Cường trải qua 4 mối tình. Trong đó, mối tình lâu nhất của anh kéo dài được 3 năm. Tuy nhiên, mối tình khó quên đối với Cường là mối tình đầu. Anh cho biết, họ quen nhau trong 2 năm, nhưng chia tay vì anh bị phản bội.