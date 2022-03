Chàng trai 'bỏ phố', một mình lái xe khám phá nhiều tỉnh thành

Thông thường, anh thức giấc trên xe và nấu đồ ăn sáng. Nếu xung quanh có nhà dân hoặc chợ, anh ưu tiên ăn ở hàng quán rồi đậu xe để dựng phim, viết nhật ký hành trình. Buổi trưa và tối, anh ăn uống tương tự và chỉ ngủ sau khi tìm được một nơi an toàn để dừng xe.

Anh lên đường với hành trang là chiếc ôtô cũ được chỉnh sửa lại cho phù hợp để khám phá những vùng đất hoang sơ dài ngày. Trên xe có những vật dụng cơ bản như pin mặt trời, dụng cụ nấu ăn, một chiếc tủ lạnh nhỏ, hộp y tế dự phòng, lều, túi ngủ, ghế xếp, dụng cụ đi rừng (dao, búa), bộ dụng cụ sửa chữa xe cơ bản và đặc biệt là 100 chiếc khẩu trang cùng với một hộp gừng khô mà Mẹ và Dì út chuẩn bị trước lúc xa nhà.

“Do chưa đủ kinh phí, chiếc xe của tôi không có đầy đủ thiết bị như một camping car mọi người thường thấy, tôi đặt tên nó là Bé Cam. Còn trong hộp y tế của tôi lúc nào cũng có bộ kit test nhanh Covid-19. Di chuyển đường xa trong bối cảnh dịch bệnh, kit test là món đồ không thể thiếu”, Sáng nói.

Chiếc ôtô của Sáng gặp sự cố lún cát, phải gọi cứu hộ.

Suốt thời gian ở quê, anh cũng chú ý rèn luyện sức khỏe bằng việc chăm chỉ bơi lội, chạy bộ. Trước chuyến đi, anh đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe tổng quát, cảm thấy yên tâm mới lên đường.

Về tinh thần, anh đã ấp ủ và chuẩn bị từ lâu cho chuyến đi nên xuất phát với tâm thế sẵn sàng đi lâu, đi xa. Nhưng chính sự động viên từ cha mẹ là động lực lớn nhất của anh. Nhờ có gia đình ủng hộ, anh lên đường tự tin và mạnh mẽ hơn.

Hành trang của Sáng còn có nguồn tài chính mà bản thân anh chuẩn bị và tích lũy từ nhiều năm trước. Bên cạnh đó, anh cũng được gia đình và bạn bè hỗ trợ để chuyến đi thêm an toàn, thuận lợi.

Tuy nhiên, theo Sáng, tổng số tiền anh có trong tay không thể đủ chi trả cho cả hành trình dài và tốn kém. Do vậy, anh mang theo một bộ dụng cụ để may đồ da. Đến những địa điểm du lịch, anh dừng chân may vá, bán đồ handmade để kiếm thêm chi phí.

“Ngoài ra, tôi cũng làm các công việc thời vụ nếu có thể như phụ giúp những người bạn mới trong các công việc vừa sức. Đây là cách để tôi kết bạn, có một bữa cơm nhà hoặc một ít tiền công cho mình”, anh nói.

Đối với Sáng, hành trang quan trọng nhất cho hành trình chính là sức khỏe và kiến thức.

Đặc biệt, vấn đề an toàn được Sáng đặt lên hàng đầu. Trước khi bắt đầu chuyến đi, anh lắp đặt hệ thống cảnh báo cho ôtô của mình. Việc dừng xe, ngủ vào ban đêm luôn được anh chú ý. Những ngày không đi khám phá, anh chỉ dừng xe ở nơi đông người như cây xăng hoặc khu dân cư an ninh tốt.

“Tôi cũng phải tự học và tích lũy những kỹ năng như sinh tồn ở vùng rừng núi, sông suối, biển cả cũng như kiến thức cơ bản liên quan đến sơ cứu bản thân, bạn đồng hành khi gặp sự cố. Càng học, tôi càng thấy mình phải học hỏi thêm nhiều lắm”, Sáng cho hay.

“Tôi muốn chia sẻ với những bạn trẻ cùng đam mê như tôi rằng trước khi đi xa, điều đầu tiên và cũng là quan trọng nhất đó là kiến thức. Trong cuộc sống, chúng ta luôn cần kiến thức để giải quyết các vấn đề, diễn biến một cách phù hợp nhất. Và kiến thức nằm ở mọi nơi từ gia đình, trường học, sách vở, Internet, bạn bè và ở cả những người lạ ta chưa gặp bao giờ”, anh nói thêm.