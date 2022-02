Chàng trai 36 tuổi vẫn để mẹ đút cơm, nghiện game online nhiều năm, đưa đi khám bác sĩ nói ra 1 câu đau lòng

Mỗi người khi lớn lên đều có những sự khác biệt rõ rệt, một phần là do xuất phát điểm của mỗi người là khác nhau, bên cạnh đó còn là do nền tảng giáo dục của gia đình. Ai cũng muốn con mình lớn lên bình an, giỏi giang nên ra sức chăm bẵm, nhưng nếu dùng sai cách thì sẽ dẫn đến những hậu quả khôn lường.

Pan sinh ra trong một gia đình tương đối giàu có ở tỉnh Hồ Nam, cha anh là một giáo viên và mẹ là kỹ thuật viên nhà máy. Vì gia đình chỉ có một mình anh là con nên cả 2 bố mẹ đều rất nuông chiều. Tuy nhiên, trong suốt quãng thời gian Pan lớn lên, bố anh toàn phải làm việc xa nhà nên trách nhiệm giáo dục anh thuộc về mẹ anh.





Pan và mẹ của mình

Khi còn nhỏ, Pan là một cậu bé ngoan ngoãn, thỉnh thoảng còn giúp mẹ làm việc. Vì vậy, cậu nhận được rất nhiều lời khen của mọi người. Nhưng cũng chính vì những lời khen xuất hiện ngày càng nhiều mà Pan luôn nghĩ mình là một đứa bé ngoan, làm việc gì cũng tốt và dần dần không còn giúp mẹ làm việc nữa.