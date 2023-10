Chàng trai 23 tuổi gây sốt trên mạng nhờ khả năng nói 11 thứ tiếng

Vào tháng 5, Jonas Fine Tan (23 tuổi, người Singapore) nhận được sự quan tâm đặc biệt từ cộng đồng mạng sau khi xuất hiện trong một video phỏng vấn đường phố trên TikTok.

Trong video, chàng sinh viên Đại học Oxford (Anh) thể hiện tài năng nói 11 ngôn ngữ: Tiếng Anh, tiếng Trung phổ thông, tiếng Phúc Kiến (được dùng tại Đài Loan, Trung Quốc), tiếng Tagalog (được dùng tại Philippines), tiếng Thái, tiếng Tamil (được dùng ở Sri Lanka, Ấn Độ, Singapore…), tiếng Việt, tiếng Malaysia, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha và tiếng Ý.

Ngay khi video được đăng tải, nam sinh nhanh chóng nhận về nhiều lời ngợi khen vì khả năng ngoại ngữ của mình.

Jonas Fine Tan có thể nói được 11 thứ tiếng (Video: Oliversoxford).

Trong số 11 ngôn ngữ, Tan học tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Malaysia và tiếng Bồ Đào Nha tại trường.