Chàng trai 22 tuổi may mắn bốc trúng biển 'sảnh tiến' 567.89 cho xe Toyota

Ngày 3/3, Công an huyện Krông Búk (Đắk Lắk) xác nhận hôm nay một chủ xe đến Đội CSGT Công an huyện Krông Búk làm thủ tục đăng ký cho ô tô vừa mua và may mắn được cấp biển số 47A-567.89.

Thanh niên 22 tuổi may mắn bốc được biển số đẹp 47A-567.89 (Ảnh: Uy Nguyễn).