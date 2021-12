Chàng trai 17 tuổi nhập viện cấp cứu trong tình trạng tai chảy mủ, sốt cao chỉ vì thói quen nhiều bạn trẻ thường làm để giải trí

Trong số gần đây của chương trình y tế nổi tiếng Hồng Kông "The Doctor Is So Spicy", bác sĩ Ke Shiyou đã khiến dư luận xôn xao khi kể lại 1 trường hợp suýt mất thính giác do dùng tai nghe sai cách.

Điều đáng chú ý ở đây là bệnh nhân được nhắc đến mới chỉ 17 tuổi. Theo lời tường thuật của bác sĩ Ke, cậu ta tự chạy đến phòng cấp cứu với vẻ mặt hoảng hốt vô cùng. Cậu gần như bật khóc khi nói rằng tai của mình rất đau, chảy nhiều mủ và cậu cảm thấy toàn thân mệt mỏi, tay chân không còn sức lực.

Ông vội vã trấn an và mời cậu ngồi xuống ghế đối diện để tiến hành kiểm tra. Hóa ra, cậu bị viêm tai và đã điều trị tại 1 phòng khám gần nhà cách đây mấy ngày. Tuy nhiên, sau khi dùng thuốc theo đơn, cậu cảm thấy tai mình càng đau hơn, nghe kém hẳn đi và còn bị sốt cao dai dẳng mấy hôm không khỏi.



Bản thân bác sĩ Ke cũng khá bất ngờ trước tình trạng của cậu bệnh nhân. Ông cho biết, toàn bộ ống tai ngoài của cậu bị viêm, có mùi chua và hôi thối, chảy mủ. Sau khi vệ sinh kỹ càng, ông yêu cầu cậu trai trẻ liên hệ với người nhà vì trường hợp của cậu rất nghiêm trọng, cần nhập viện gấp.



Sau 2 ngày điều trị viêm nhiễm và kết hợp thuốc nhỏ với kháng sinh theo chỉ định, không ngờ bệnh tình của cậu lại càng nặng hơn. Bác sĩ Ke vừa lo lắng vừa thấy khó hiểu. Nhớ lại nguyên nhân gây viêm tai trước đây có liên quan đến vệ sinh kém và thường xuyên đeo tai nghe, ông liền hỏi bệnh nhân có mang theo tai nghe vào bệnh viện hay không.

Lúc đầu, cậu ta cố gắng giấu giếm, sau khi có lời làm chứng của y tá thì mới chịu thú nhận. Cậu mếu máo nói rằng nằm 1 chỗ buồn quá, ban đêm lại khó ngủ nên năn nỉ mẹ mang tai nghe từ nhà tới. Cậu thường đeo tai khi nghe xem phim để tránh làm phiền đến mọi người xung quanh.