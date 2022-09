Chàng trai 10x chinh phục 12 suất học bổng ở Mỹ

Thầy Nguyễn Hoài Nam-Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn nhận xét: “Hưng gặt hái được nhiều thành tích trên các lĩnh vực. Ở trường, em là học sinh giỏi toàn diện và bộc lộ nhiều tài năng. Suốt 3 năm học, Hưng chứng minh năng lực, các nỗ lực vượt bậc của mình như học tập, nghiên cứu khoa học, thể thao, hoạt động từ thiện. Câu chuyện về Hưng không dừng lại ở đó. Điều khiến Hưng được các thầy cô và bạn bè yêu quý là lòng chân thành, có trách nhiệm cao trong học tập và luôn biết chia sẻ, yêu thương…”.

Hưng đã nỗ lực vừa học để đáp ứng các tiêu chí tìm học bổng du học các trường đại học nước ngoài, vừa hoàn thành chương trình năm cuối cấp THPT. Kết quả điểm trung bình các môn năm học lớp 12 của em đạt 9,2 điểm. Với thành tích xuất sắc này, Hưng trúng tuyển vào nhiều trường đại học thuộc top đầu của hệ thống các trường đại học quốc gia Việt Nam song em quyết định du học để sau này trở về phục vụ quê hương.

Khánh Hưng tâm sự, lúc nhận được thông báo của 12 trường đại học ở Mỹ, em vẫn nghĩ là mình đang mơ, giấc mơ này tương tự như giấc mơ 3 năm trước khi biết tin mình nhận được học bổng của 3 trường THPT ở Mỹ. Song em cũng nhận ra áp lực khi phải bước vào một môi trường cạnh tranh khốc liệt như Đại học South Florida. Em sẽ chuyển hóa áp lực thành động lực để hoàn thành tốt chương trình học trong 4 năm tới.

Hưng dự định học 4 năm, sau đó tùy vào lựa chọn kế hoạch của bản thân để học cao hơn, đồng thời đi làm để tích lũy thêm kinh nghiệm. Nếu được, Hưng còn mong muốn có thể học 2 hoặc 3 chuyên ngành trong 4 năm tại Mỹ. Phương châm của em là “đi để trở về”, sẽ về Việt Nam để góp phần phát triển quê hương đất nước.

“Tôi là giáo viên giảng dạy môn Vật lý của Hưng. Em ấy là một học sinh chu đáo, năng nổ, thành tích và tinh thần học tập luôn khiến thầy cô, bạn bè yêu quý”, thầy Phan Văn Giáp - Phó Bí thư Đoàn trường THPT chuyên Lê Quý Đôn.

Trương Khánh Hưng giành được học bổng của 12 đại học Mỹ. Cụ thể, Hưng nhận học bổng 4 năm của University of South Florida (36.000 USD), Denison University (49.400 USD), DePauw University (44.500 USD), Beloit College (45.000 USD), Luther College (38.830 USD), Augustana College (37.500 USD), Knox College (178.000 USD), University of Cincinnati (10.000 USD), Valparaiso University (112.000 USD), SUNY Binghamton University (28.000 USD), SUNY University at Buffalo (40.000 USD) và Elon University (34.000 USD).

Đại học South Florida là ngôi trường Hưng theo học ngành Khoa học máy tính, được thành lập năm 1956, hiện có hơn 49.000 sinh viên theo học đến từ 157 quốc gia trên thế giới. Trường đào tạo hơn 120 chương trình đại học và 130 chương trình sau đại học.

South Florida là trường đại học lớn thứ 9 tại Mỹ; 1 trong 81 trường đại học công lập đạt hạng 1 về các hoạt động nghiên cứu cấp cao; được xếp hạng 5 toàn nước Mỹ trong số 1.100 trường đại học về thành công của sinh viên (theo đánh giá của tổ chức Eduventures Student Success Rating 2018).