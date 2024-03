Chàng thượng úy công an và câu chuyện cứu người khẩn cấp

Ngoài ra, trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, mặc dù được ưu tiên không phải trực Tết do nhà xa, nhưng Thượng úy Tùng đã tự đề đạt với chỉ huy cho mình trực Tết như tất cả mọi người", Trung tá Bắc chia sẻ.

Cũng theo Trưởng Công an xã Cách Linh, hành động cứu giúp người bị nạn của Thượng úy Tùng đã thể hiện rõ tinh thần, trách nhiệm "lúc dân cần, lúc dân khó, có công an".

Vị cán bộ công an xã trẻ, xuất phát từ một người lính cứu hỏa (Ảnh: Lê Nam).

Nhớ lại lần cứu người hôm 29 Tết, Thượng úy Nguyễn Danh Tùng cho biết, khi nạn nhân tỉnh lại, gia đình họ rất cảm kích trước hành động cứu người của anh, gia đình nạn nhân cũng gửi thư cảm ơn đến vị Thượng úy trẻ.

"Bản thân tôi cảm thấy rất vui và xúc động khi nhận được nhiều lời động viên, thán phục từ người dân. Hình ảnh cứu người của tôi sau đó còn được lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội.

Bản thân tôi chưa bao giờ nghĩ rằng việc làm ấy của mình sẽ được khen ngợi nhiều như vậy. Tôi nghĩ đó chỉ là một hành động rất cần thiết của một chiến sĩ công an, khi đang cố gắng bảo vệ tính mạng của nhân dân mà thôi", Thượng úy Tùng khiêm tốn nói.

Ghi nhận, đánh giá cao hành động cứu người kịp thời của Thượng úy Tùng, ngày 26/2, lãnh đạo Bộ Công an đã tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho Thượng úy Nguyễn Danh Tùng về thành tích xuất sắc trong công tác cứu nạn cứu hộ, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.