Chang Min (TVXQ) đón con đầu lòng và cuộc sống kín tiếng

Nam ca sĩ viết: “Như báo chí đăng tin, tôi đang hẹn hò với một cô gái. Chúng tôi phát triển mối quan hệ dựa trên sự tin tưởng lẫn nhau. Chúng tôi quyết định tổ chức hôn lễ vào tháng 9/2020”. Tuy nhiên, sau đó, Chang Min phải hoãn đám cưới vì dịch Covid-19. Tới tháng 10/2020, hôn lễ mới diễn ra.

Công ty quản lý của Chang Min là SM Entertainment cho biết hôn lễ được tổ chức riêng tư và chỉ có sự tham gia của hai bên gia đình cùng một số đồng nghiệp thân thiết. Công ty giữ kín các chi tiết của đám cưới, bao gồm địa điểm và thời gian cụ thể.

Danh tính của vợ Chang Min đến giờ vẫn được giữ bí mật và không có hình ảnh liên quan đến cô được hé lộ, kể cả trong hôn lễ. Lý do là Chang Min vẫn hoạt động như một người nổi tiếng và muốn bảo vệ sự an toàn cho người thân. Không có phóng viên nào đưa tin về đám cưới vì Chang Min bố trí đội ngũ an ninh chặt chẽ xung quanh địa điểm. Sau đó, một số khách mời chia sẻ hình ảnh trong hôn lễ nhưng vẫn giấu kín gương mặt cô dâu.



Chang Min là thành viên nhóm nhạc TVXQ. Ảnh: SM Entertainment.

Trong tập phát sóng tháng 1 của chương trình Bistro Shigor trên JTBC, khi được hỏi về cuộc sống hôn nhân, Chang Min cho biết anh hài lòng và hạnh phúc. Chang Min tâm sự ngay khi nói chuyện với bạn gái, anh nhận ra đó là người anh muốn gắn bó suốt phần đợi còn lại.

“Trước đây, khi nghe người khác chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc hoặc thành tựu của họ, tôi sẽ chỉ nói: 'Ồ, xin chúc mừng'. Đến khi gặp cô ấy, tôi nhận ra cô ấy chính là người phụ nữ tôi mong đợi. Do đó tôi muốn kết hôn mà không thể giải thích vì sao. Tôi thấy hạnh phúc khi cô ấy hạnh phúc. Đó là lúc tôi nhận ra mình hoàn toàn thay đổi”, thành viên nhóm TVXQ tâm sự.