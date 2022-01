Chàng kỹ sư thi 'Ai là triệu phú' lấy tiền thưởng 'đi đẻ chỗ xịn' gây sốt

Người chơi tiếp tục đi đến câu số 13 liên quan đến ca sĩ opera Ninh Đức Hoàng Long. Tuy nhiên đắn đo một hồi, anh Phát chọn dừng cuộc chơi vì đã có được 40 triệu đồng sau khi trả lời đúng câu số 12. "Gói full option của vợ chắc là ổn rồi", anh nói và chọn dừng cuộc chơi vì nếu trả lời sai sẽ bị mất 18 triệu đồng.

MC Đinh Tiến Dũng sau đó hào hứng ký tấm séc 40 triệu và nói: "Thu ơi, đây là tiền sinh cháu của Thu" trong sự hạnh phúc của vợ chồng người chơi.

Trên Fanpage VTV3, nhiều khán giả bày tỏ sự ngưỡng mộ dành cho người chơi thú vị. Ôi một người bố tuyệt vời nhất của các con; Lý do để tham gia Ai là triệu phú thật dễ thương, Lấy được tấm chồng như này mát hết cả ruột gan, Đúng là chồng nhà người ta không bao giờ làm bạn thất vọng, đã giỏi rồi lại còn yêu, chiều vợ...

Quỳnh An