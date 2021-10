Chàng idol JYP được mệnh danh là 'hiếu tử Bubble' có 1 không 2 của Kpop: Tần suất gây choáng nhưng điều gây xúc động hơn cả lại nằm ở nội dung tin nhắn

Khi mà những câu chuyện về nền tảng nhắn tin có trả phí Bubble vẫn đang gây nên hàng loạt tranh cãi không hồi kết, chủ đề này đã bắt đầu chuyển sang một chiều hướng tích cực hơn khi người hâm mộ tích cực đề cử những idol sẽ không khiến bạn phải hối hận khi bỏ ra 4.500 won mỗi tháng để mua Bubble của họ. So với mặt bằng chung các nghệ sĩ hiện đang sử dụng nền tảng này, dàn idol JYP đã và đang nhận được rất nhiều lời khen từ cộng đồng mạng khi hầu hết đều rất chăm nhắn tin với fan trên Bubble. Và trong số này, có một chàng idol hiện đang nhận được sự chú ý đặc biệt hơn cả từ cộng đồng mạng Hàn Quốc vì tần suất nhắn tin gây choáng khiến ngay cả fan các nhóm khác cũng phải ngưỡng mộ và ghen tị.

Chàng idol JYP được mệnh danh là "hiếu tử Bubble" đó chính là Lee Know (Stray Kids) (trong cộng đồng fan Kpop Hàn Quốc có tồn tại thuật ngữ "효자돌" (hiếu tử-dol/idol hiếu thảo), dùng để chỉ những thần tượng chịu khó tương tác và đối xử tốt với fan). Trên thực tế, tất cả các thành viên Stray Kids đều thuộc dạng nhắn Bubble rất thường xuyên, thế nhưng trường hợp của Lee Know lại được xem là có một không hai tại Kpop về cả số lượng lẫn chất lượng tin nhắn.

Về số lượng, nếu phải tổng kết một cách ngắn gọn số ngày màLee Know đã nhắn tin cho fan trên Bubble trong hơn 4 tháng qua, kết quả sẽ là:

Tháng 6: Nhắn không sót ngày nào

Tháng 7: Nhắn không sót ngày nào

Tháng 8: Nhắn không sót ngày nào

Tháng 9: Nhắn không sót ngày nào

Tháng 10: từ ngày 1 đến nay nhắn không sót ngày nào

Chỉ tính riêng trong tháng 9, số lượng tin nhắn Bubble mà Lee Knowgửi đã lên đến 986 tin, bao gồm 892 tin nhắn văn bản, 34 emoticon, 32 hình ảnh, 21 file ghi âm và 7 video. Điều này có nghĩa là trung bình mỗi ngày, thành viên Stray Kids đã nhắn đến hơn 30 tin.

Về chất lượng tin nhắn,Lee Know không phải kiểu người chỉ nhắn ồ ạt một lúc rồi biến mất. Đều đặn mỗi ngày anh đều nhắn 3-4 lần cho fan, và mỗi lần như vậy đều dặn dò fan nhớ ăn sáng, ăn trưa, ăn tối đầy đủ, ngoài ra cũng không quên chào buổi sáng và chúc fan ngủ ngon. Bên cạnh đó, Bubble của Lee Know cũng được biêt đến như một không gian để nam thần tượng chia sẻ về cuộc sống thường nhật, về những chuyện rất bình thường như hôm nay anh đã ăn gì, đã làm gì, đã đọc sách gì, đã nấu món gì,.... Nhưng điểm quan trọng nhất là Lee Know không chỉ đơn phương chia sẻ những câu chuyện của riêng mình mà còn hỏi han về cuộc sống hàng ngày của các fan và dành thời gian để đọc những gì họ nhắn.