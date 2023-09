Chân tướng công ty vừa bị Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang 'đưa vào tầm ngắm'

"Tôi thấy một bãi đất trống có dựng rạp giống như tổ chức sự kiện, trong người bồn chồn lo lắng, đã tìm đủ cách xin họ cho về để lo việc gia đình nhưng họ không chịu. Họ nói muốn xem nhà phải đặt cọc giữ chỗ vì nhà đó có nhiều người coi lắm, chiều về công ty sẽ cho coi giấy tờ nhà và bắt tôi đặt cọc 15 triệu, chỉ có ghi tên thôi với số tiền, không ghi phiếu thu", chị M. bức xúc nói.



Như đã đưa tin, trước tính chất nghiêm trọng của sự việc, Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang, Giám đốc Công an Đồng Nai đã chỉ đạo lập Ban chuyên án. Chiều 31-8, khi Công ty Lộc Phúc chở hàng chục khách về "sàn giao dịch" ở xã An Viễn, huyện Trảng Bom, thì hàng trăm cảnh sát vào khống chế, bắt quả tang An và 122 nhân viên đang "diễn" cùng 20 AC. Tất cả cùng 43 khách hàng là nạn nhân được đưa về trụ sở.

Cùng thời điểm, một tổ công tác khác ập vào khám xét trụ sở Công ty Lộc Phúc tại TP HCM; thu giữ 50 thùng tài liệu, nhiều máy tính, thiết bị điện tử, hơn 2,4 tỉ đồng, 3.500 USD; hơn 24 cây vàng; 7 ô tô...

Theo Trung tá Võ Nhật Hồng Phúc, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai, Trưởng Ban Chuyên án, bước đầu xác định hàng tháng công ty do Nguyễn Văn An làm Tổng giám đốc thu lợi khoảng 20 tỉ đồng.

Uyên Châu