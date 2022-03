Chặn tội phạm ma túy trên tuyến biên giới Việt - Lào

Ngăn chặn kịp thời nhiều vụ vận chuyển trái phép chất ma túy

Theo Cục Hải quan Điện Biên, hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy trên tuyến biên giới Việt-Lào, nơi tiếp giáp với các tỉnh Sơn La, Điện Biên chưa bao giờ hết nóng. Kết quả phối hợp đấu tranh phòng, chống ma túy của các lực lượng chức năng (Hải quan, Biên phòng, Công an) trên các địa bàn thời gian qua cho thấy sự gia tăng về số vụ việc, tang vật và cả số lượng đối tượng tham gia.

Mới đây nhất, ngày 10/3, Công an tỉnh Điện Biên cho biết, lực lượng phòng, chống ma túy Công an tỉnh vừa phối hợp với các lực lượng chức năng phá thành công đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy liên tỉnh, xuyên quốc gia với số lượng lớn chất ma túy.

Cụ thể, Công an huyện Điện Biên phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Điện Biên) và Công an TP Điện Biên Phủ bắt giữ 2 đối tượng về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Khám xét người và phương tiện các đối tượng trên, lực lượng Công an thu giữ 30 gói màu vàng bên trong có chứa 180.000 viên ma túy tổng hợp (khối lượng khoảng 16,7kg).