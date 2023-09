Chán mặc váy đi làm, nàng công sở bổ sung 4 kiểu quần nịnh dáng, là "chân ái’’ của mọi mùa

Quần vải ống rộng màu đen là item thương hiệu khi nhắc đến phong cách thời trang công sở. Kiểu dáng suông rộng kết hợp với gam màu đen sang trọng giúp kiểu quần này trở thành item an toàn và ''must have'' cho tủ đồ của mọi chị em. Không những vậy, quần vải ống rộng màu đen còn có thể che đi những khuyết điểm trên đôi chân của người mặc và ''hack'' vòng 3 hiệu quả. Ngoài ra, chiếc quần này có thể phối với nhiều kiểu trang phục khác nhau và áp dụng trong nhiều trường hợp. Nàng mặc đi làm thì thanh lịch, nữ tính còn diện đi chơi thì vô cùng thời thượng và cá tính.

Quần vải ống rộng sáng màu

So với quần màu đen, những chiếc quần rống rộng sáng màu sẽ giúp bạn trở nên trẻ trung và duyên dáng hơn. Một số gam màu thịnh hành thường đựa lựa chọn như: trắng, be, xanh pastel hay nâu nhạt. Đây đều là những gam màu tôn da và dễ kết hợp quần áo. Nếu không phải là một cô nàng am hiểu thời trang, bạn cứ phối chúng với gam màu trắng hoặc gam màu tương tự là đã có thể tự tin ra ngoài với outfit chỉn chu và không kém phần thời thượng của mình rồi.