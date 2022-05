Chân dung vợ cũ 'vua cá Koi' vừa kết hôn với Hà Thanh Xuân

Chị có một tình yêu vô cùng to lớn với chồng mình! Vì chỉ có yêu nhiều, thấu hiểu nhiều mới có sự hy sinh to lớn như vậy!

Người vợ rất tốt, rất bản lĩnh. Nhưng ai rồi cũng đổi thay. Chúc chị mau tìm được hạnh phúc mới và bình an!

Thời điểm này anh và vợ đầu đã đi đến quyết định cuối cùng nên không hề có chuyện nữ ca sĩ chen ngang như lời đồn.

Chia sẻ với báo chí, Hà Thanh Xuân không ngại việc đại gia đã từng kết hôn. Thậm chí, con gái riêng của chồng cũng rất yêu mến cô ngoài đời.

“Anh đã chia sẻ với tôi về quá khứ của mình. Với tôi, điều đó rất bình thường”. Chị đã làm quen, tiếp xúc với con gái riêng của vị hôn phu và được cô bé rất quý mến.

Thắng Ngô nhấn mạnh tình yêu với Hà Thanh Xuân không vì vật chất: “Nếu vì tiền, chắc chắn Xuân không chọn tôi vì có rất nhiều đại gia theo đuổi cô ấy. Tôi không hoàn hảo, cô ấy cũng vậy và chúng tôi yêu nhau”.

Hà Thanh Xuân nói thêm: "Chị tự lập từ bé nên không bị áp lực khi kết hôn với doanh nhân".

Kết thúc hôn lễ trong mơ, Hà Thanh Xuân nói: "Ngày Xuân tròn 34 tuổi cũng là ngày đánh dấu một cột mốc quan trọng nhất trong cuộc đời của mình. Giờ đây Xuân đã có một bờ vai vững chắc để nương tựa, một người tri kỷ để chia sẻ mọi khoảnh khắc vui buồn, thăng trầm trong cuộc sống!

2 is better than 1. Xin cho phép Xuân được là cô gái hạnh phúc nhất trong ngày đặc biệt này của mình nhé!”.

Theo Vietgiaitri