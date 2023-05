Chân dung Tuấn ‘thần đèn’ và Mạnh ‘gỗ’, hai trùm giang hồ xứ Thanh vừa bị công an bao vây nhà riêng

2 trùm giang hồ Tuấn “thần đèn” và Mạnh “gỗ” tại TP Thanh Hoá được cho là đã được đưa đi cùng lực lượng công an trong buổi trưa và chiều ngày 11/5, sau khi hàng chục công an xuất hiện tại nhà riêng của 2 đối tượng này. Tuy nhiên, thông tin này hiện vẫn chưa được cơ quan Công an tỉnh Thanh Hoá xác nhận cụ thể.

Từ tên trộm cắp vặt 'hóa' giang hồ xứ Thanh Sinh năm 1974, trú ở phố Lê Hoàn, phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa, Nguyễn Anh Tuấn (tức Tuấn “thần đèn”) ban đầu được biết đến là đối tượng trộm cắp vặt. Sau đó, trở thành "đại ca" có tiếng trong giới giang hồ với hàng loạt hành vi ngang ngược, côn đồ. Thời điểm Tuấn hơn 20 tuổi sau lần đánh nhau sống chết với một nhóm côn đồ khác, Tuấn bước vào con đường ra tù vào tội. Sau mỗi lần thi hành án xong, thay vì hoàn lương, Tuấn lại thu nạp thêm nhiều đệ tử cũng cộm cán, áp dụng nhiều chiêu trò tinh vi hơn đối với các hoạt động kinh tế cũng như gây thanh thế trên địa bàn. Một trong những lý do khiến Tuấn có hàng loạt hành vi đánh chém, ngang ngược để tạo số má ở xứ Thanh có thể ảnh hưởng từ vì bóng người anh trai là trùm giang hồ nổi tiếng có tên gọi Sinh "phiêu" mang án chung thân vì dùng súng bắn chết một giang hồ cộm cán khác lúc bấy giờ. Tuấn "thần đèn" tại phiên toà năm 2019.

Vụ án xét xử hành vi côn đồ của Tuấn gần đây nhất là vào ngày 30/10/2019. Tại phiên xử này, Tuấn "thần đèn" bị Tòa án nhân dân thành phố Thanh Hóa tuyên phạt 10 tháng tù về hành vi gây rối trật tự công cộng. Tại vụ án này, Tuấn chỉ đạo đàn em tìm, đánh, nổ nhiều phát súng thị uy nhóm người của Lê Quang Cường (Cường "gấu"). Sau đó, Tuấn "thần đèn" cùng đàn em bỏ trốn trước khi bị bắt. Tuấn "thần đèn" từng bị bắt nhiều lần.

Trước đó, năm 2014, Tuấn cũng bị TAND tỉnh Thanh Hóa tuyên phạt 5 năm tù giam vì đánh ông Bùi Hữu Thược - Giám đốc Công ty Sao Khuê (trụ sở tại xã Quảng Thịnh, TP.Thanh Hóa) sau khi ông Thược vay số tiền 2 tỷ đồng nhưng bị tính lãi lên tới 8 tỷ đồng, mất khả năng chi trả. Lực lượng công an cùng xe chuyên dụng trước, trong khu vực nhà riêng của Tuấn "thần đèn" vào trưa 11/5/2023.

Trùm giang hồ Tuấn "thần đèn" cũng được biết đến với việc can thiệp nhiều vào hoạt động đấu thầu tại các địa phương; trực tiếp tham gia hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản, "tín dụng đen"... Sau khi ra tù, thời gian mạng xã hội bùng nổ, Tuấn "thần đèn" từng lên mạng xã hội đăng đàn, phát ngôn, gửi những thông điệp cảnh cáo tới một số giang hồ mạng xã hội. Đầu năm 2023, Tuấn "thần đèn" được Công an Thanh Hoá mời chia sẻ về những sai lầm của mình, sự ăn năn hối cải của mình tại Hội nghị tuyên truyền, giáo dục, cảm hoá, phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật cho thanh, thiếu niên. Lực lượng công an xuất hiện trước nhà Mạnh "gỗ".

Lực lượng công an và xe chuyên dụng xuất hiện trước nhà riêng 2 trùm xã hội nổi tiếng ở Thanh Hoá.

Nhân vật Mạnh "gỗ" là ai? Nếu như Tuấn "thần đèn" được cho là ngang ngược, hung hăng trong giới giang hồ thì Mạnh "gỗ" được biết đến là đối tượng khéo ăn nói, xử lý mềm dẻo các mâu thuẫn trong giới, vướng mắc trong việc làm ăn, phân chia quyền lợi... Đây là nhân vật khá kín trong số các trùm giang hồ có tiếng ở xứ Thanh. Được biết, tên gọi Mạnh "gỗ" là do trước đây Mạnh thường buôn bán gỗ từ Lào, vùng biên giới của tỉnh Thanh Hoá. Thông tin vụ việc hiện chưa được Công an tỉnh Thanh Hoá công bố chính thức. Tuy nhiên, có nguồn tin cho rằng, việc hàng chục công an xuất hiện tại nhà riêng của 2 trùm giang hồ trên có liên quan đến hoạt động đấu giá các mỏ khoáng sản (đất, cát) trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá trong thời gian gần đây.