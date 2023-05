Chân dung Tuấn 'Thần Đèn' và Mạnh 'Gỗ', 2 trùm giang hồ xứ Thanh

Từ tên trộm cắp vặt "hóa" giang hồ xứ Thanh

Sinh năm 1974, trú ở phố Lê Hoàn, phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa, Nguyễn Anh Tuấn (tức Tuấn “Thần Đèn”) ban đầu được biết đến là đối tượng trộm cắp vặt. Sau đó, trở thành "đại ca" có tiếng trong giới giang hồ với hàng loạt hành vi ngang ngược, côn đồ.

VIDEO: Cảnh sát bao vây nhà trùm giang hồ Tuấn "Thần Đèn" và Mạnh "Gỗ"

Thời điểm Tuấn hơn 20 tuổi sau lần đánh nhau sống chết với một nhóm côn đồ khác, Tuấn bước vào con đường ra tù vào tội. Sau mỗi lần thi hành án xong, thay vì hoàn lương, Tuấn lại thu nạp thêm nhiều đệ tử cũng cộm cán, áp dụng nhiều chiêu trò tinh vi hơn đối với các hoạt động kinh tế cũng như gây thanh thế trên địa bàn.

Một trong những lý do khiến Tuấn có hàng loạt hành vi đánh chém, ngang ngược để tạo số má ở xứ Thanh có thể ảnh hưởng từ vì bóng người anh trai là trùm giang hồ nổi tiếng có tên gọi Sinh "phiêu" mang án chung thân vì dùng súng bắn chết một giang hồ cộm cán khác lúc bấy giờ.



Tuấn "thần đèn" tại phiên toà năm 2019.