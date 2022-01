Chân dung 'tú ông' điều hành 200 gái bán dâm

Khi đường dây bán dâm khác bị “sờ gáy”, các nhóm này vẫn hoạt động rầm rộ bởi tin rằng công an sẽ không lần ra được họ.

Sau một năm đeo bám, chiều và tối 11/1, Phòng PC02 phối hợp với lực lượng cảnh sát cơ động, Công an TP Biên Hòa, công an các huyện Long Thành, Nhơn Trạch và Công an TP.HCM đồng loạt kiểm tra, bắt giữ và khám xét nơi ở của 8 nghi phạm trên.

Cùng thời điểm, 10 tổ công tác của Ban chuyên án đồng loạt kiểm tra 8 khách sạn ở tỉnh Đồng Nai và bắt quả tang 16 cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm.

"Khi bị bắt giữ, Hoàng tỏ ra bất ngờ. Anh ta còn bất ngờ hơn khi lực lượng phá án là Công an tỉnh Đồng Nai”, đại diện Phòng PC02 chia sẻ.



Số tiền được cảnh sát thu giữ trong đường dây bán dâm. Ảnh: Công an cung cấp.

Khám xét chỗ ở các nghi phạm, cảnh sát thu giữ 2 tỷ đồng tiền mặt, nhiều thẻ tín dụng và máy móc phục vụ việc điều hành đường dây bán dâm.

"Việc triệt phá thành công chuyên án mua bán dâm quy mô lớn nói trên đã góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương. Đây cũng là chiến công xuất sắc của lực lượng Công an Đồng Nai trong cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nhâm Dần", đại diện Phòng PC02 chia sẻ.