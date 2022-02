Chân dung thủ lĩnh IS mang biệt danh "kẻ hủy diệt"

Đặc nhiệm của quân đội Mỹ ngày 2/2 đã tiến hành chiến dịch đột kích và tiêu diệt thủ lĩnh IS Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi sau nhiều tháng lên kế hoạch.

Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi, thủ lĩnh IS vừa bị lực lượng Mỹ tiêu diệt (Ảnh: Imes).

Theo các thông tin ban đầu, ít nhất 13 người, gồm cả phụ nữ và trẻ em, thiệt mạng trong vụ đột kích, song hiện chưa rõ bao nhiêu thành viên gia đình của al-Qurayshi thiệt mạng.

Your browser does not support the video tag. Toàn cảnh hiện trường vụ trùm khủng bố IS bị tiêu diệt

"Nhờ sự dũng cảm của quân đội Mỹ, tên thủ lĩnh khủng bố khủng khiếp này không còn nữa", Tổng thống Mỹ Joe Biden nói và cho rằng al-Qurayshi phải chịu trách nhiệm về vụ tấn công nhà tù, cũng như tội ác diệt chủng người Yazidi ở Iraq vào năm 2014.

Chiến dịch này diễn ra khi IS đang cố gắng trỗi dậy trở lại, với hàng loạt cuộc tấn công trong khu vực, bao gồm cả cuộc tấn công vào cuối tháng trước nhằm chiếm một nhà tù ở đông bắc Syria, nơi giam giữ ít nhất 3.000 tù nhân IS, trong một hoạt động được xem là táo bạo nhất của IS trong nhiều năm qua.