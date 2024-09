Chân dung ông Vương Quang Khải - 'cánh tay phải' của ông chủ VNG Lê Hồng Minh, người đứng sau thành công của Zalo, Zing MP3

Theo giới thiệu với Zing Chat người dùng không chỉ tán gẫu mà còn kết bạn, chia sẻ, mở rộng kênh giao tiếp, tìm kiếm thông tin, thu thập tin tức, thể hiện bản thân và nhiều dịch vụ giải trí cộng thêm khác mà những phần mềm chat thông thường chưa đáp ứng được. Zing Chat cũng là sản phẩm được VNG đầu tư nhiều về tiền bạc và cả nhân lực, tuy nhiên lại không thành công.

Trái lại, Zing MP3 một sản phẩm được ông Khải quyết định làm thêm trong thời gian chờ các thủ tục để mua lại Zing Chat lại thành công vang dội. Được biết, Zing MP3 ra đời bắt nguồn từ nhu cầu cá nhân của ông Khải những năm còn học ở Mỹ. Vào thời điểm đó, hình thức giải trí chính là nghe nhạc, nhưng muốn tìm một bài hát hay người dùng phải mất nhiều thời gian để truy cập vào nhiều trang web nghe nhạc trực tuyến.

Zing MP3 chính thức ra mắt vào tháng 7/2008 và thổi một làn gió mới vào thị trường nhạc trực tuyến của Việt Nam, thay vì nghe những bài hát sẵn có trên website, Zing MP3 đã mở ra một xu hướng nghe nhạc mới đó là tìm kiếm bài hát mà mình ưa thích.

Mặc dù gần như không được đầu tư đáng kể về nhân lực cũng như tài chính, tuy nhiên chỉ sau 3 tháng ra mắt, Zing MP3 đã vượt mặt tất cả các đối thủ trên thị trường nghe nhạc trực tuyến tại thời điểm đó như: nhacso.net, truongton.net… Chỉ sau 6 tháng ra mắt, Zing MP3 vào danh sách 5 website có lượng truy cập lớn nhất Việt Nam.

Thành công của Zing MP3 đã trở thành động lực lớn cho ông Khải và cùng những cộng sự trong nhóm sản phẩm Zing. Năm 2008, công ty tiếp tục cho ra mắt Zing News và hàng loạt sản phẩm sau đó như: Zing Star, Zing Movie, Zing Forum…

Tháng 9/2009, mạng xã hội Zing Me ra đời. Đây cũng là sản phẩm Internet tiếp theo mà ông Khải là "kiến trúc sư trưởng". Mạng xã hội này từng làm mưa làm gió một thời và nổi tiếng với nhiều game như: Siêu thị bạn bè, Khu vườn trên mây, Nông trại vui vẻ, Nhà hàng vui vẻ... Vào thời kỳ hoàng kim, Zing Me thậm chí vượt Facebook về số lượng người dùng. Cụ thể vào tháng 3/2011, số người dùng của Zing Me lên đến 6,8 triệu trong khi Facebook chỉ có 3,1 triệu tại Việt Nam.

Tuy nhiên, đến tháng 12/2012, dưới sự bành trướng của Facebook, Zing Me bắt đầu yếu thế và tới năm 2020, VNG quyết định đóng cửa mạng xã hội này.

