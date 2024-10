Chân dung nữ nhà văn Hàn Quốc đầu tiên giành giải Nobel văn học

Han Kang đã vinh dự trở thành nhà văn Hàn Quốc đầu tiên được trao giải Nobel văn học và cũng là nữ văn sĩ thứ 18 giành giải trong lịch sử giải thưởng. Ngày 10/10, giải thưởng Nobel văn học 2024 đã được Viện Hàn lâm Thụy Điển công bố với chiến thắng thuộc về nữ nhà văn người Hàn Quốc Han Kang. Anders Olsson, Chủ tịch của Hội đồng giải Nobel, nhận xét về Han Kang: "Cô ấy có khả năng đặc biệt nhận biết sự kết nối giữa tâm hồn và thể xác, sự sống và cái chết. Phong cách sáng tác đầy chất thơ và giàu trải nghiệm giúp cô ấy trở thành một nhà cải cách trong văn chương đương đại". Tác giả người Hàn Quốc Han Kang giành giải Nobel văn học 2024 (Ảnh: AP). Ông Anders Olsson còn đánh giá cao sự nhạy cảm, đồng cảm của cô với những nhân vật yếu thế trong xã hội, đặc biệt là phụ nữ. Chiến thắng của Han Kang cũng được xem là bất ngờ bởi trước khi giải thưởng Nobel văn học 2024 được công bố, những cái tên được truyền thông và giới chuyên môn kỳ vọng giành giải gồm Tàn Tuyết của Trung Quốc, Gerald Murnane của Australia, Ngugi Wa Thiong'o của Kenya, Anne Carson của Canada. Song, nhiều nhà văn trên thế giới đã gửi lời chúc mừng và khen ngợi chiến thắng của nữ nhà văn 54 tuổi. Tiểu thuyết gia Deborah Levy chia sẻ: "Tôi xem Han Kang là một trong những tác giả có sự hiểu biết và tài năng thực sự. Tôi rất hạnh phúc khi hay tin cô ấy giành chiến thắng. Chúc mừng Hang Kang với giải Nobel văn học 2024". Tiểu thuyết gia Max Porter, người tham gia biên tập bản dịch tiếng Anh của cuốn The Vegetarian (một tác phẩm của Han Kang), khẳng định Han Kang là một nhà văn nội lực và chiến đấu hết mình cho quyền lợi của con người. "Tài năng của cô ấy đã được ghi nhận với giải thưởng Nobel văn học. Cô ấy sẽ có thêm nhiều độc giả và họ sẽ thay đổi vì những tác phẩm diệu kỳ của cô ấy", Max nói. Tác giả kiêm dịch giả người Hàn Quốc Bora Chung cũng gửi lời chúc mừng Han Kang và khẳng định, giới văn chương Hàn Quốc tự hào về chiến thắng của cô. "Trong quá trình tạo nên những áng văn thơ tuyệt đẹp, Han Kang luôn trăn trở với câu hỏi đầy đau thương, thế nào là một con người, một giống loài có thể cảm nhận được cả sự tàn ác và cả tình yêu thương. Tôi nghĩ, cô ấy cảm nhận, quan sát không giống bất kỳ một nhà văn nào", Simon Prosser, giám đốc xuất bản của nhà xuất bản Hamish Hamilton nói về Han Kang. Tiểu thuyết gia Eimear McBride ngợi ca Han Kang là một trong những nhà văn đương đại vĩ đại nhất vì "cô ấy chính là tiếng nói của phụ nữ, của sự thật và trên hết là sức mạnh của văn chương". Nhiều năm qua, giải thưởng Nobel văn học được cho là một giải thưởng chỉ tập trung vào các tác giả phương Tây hay ưu ái các tác giả nam. Chiến thắng của Han Kang đánh dấu sự chuyển biến đáng chú ý trong cơ cấu giải Nobel văn học. Han Kang trở thành người phụ nữ thứ 18 trong lịch sử giải Nobel văn học giành chiến thắng. Tác giả nữ giành giải Nobel văn học gần nhất là Annie Ernaux (người Pháp) vào năm 2022. Han Kang (54 tuổi) sinh ra trong một gia đình có truyền thống viết lách. Bố cô là tiểu thuyết gia Han Seung-won nổi tiếng của Hàn Quốc. Cô từng học ngành văn học tại trường đại học Yonsei (Hàn Quốc). Trong sự nghiệp viết lách của mình, nữ nhà văn người Hàn Quốc đã phát hành tổng cộng 4 cuốn tiểu thuyết, và chính thức cầm bút viết lách vào năm 1993. Thời điểm đó, Han Kang phát hành rất nhiều tập thơ. Cái tên Han Kang bắt đầu được giới văn chương quốc tế biết tới vào năm 2007 khi cuốn tiểu thuyết thứ ba của cô mang tên The Vegetarian được trình làng. The Vegetarian kể về quá trình một người phụ nữ mắc bệnh tâm thần và bị gia đình bỏ rơi. Cuốn The Vegetarian trở thành tiểu thuyết tiếng Hàn Quốc đầu tiên giành Giải thưởng Booker quốc tế cho tiểu thuyết năm 2016. Cuốn tiểu thuyết này cũng là một trong những cuốn sách đầu tiên của Han Kang được dịch sang tiếng Anh. Han Kang đã có 2 tác phẩm được chuyển thể thành phim điện ảnh (Ảnh: News). Ngoài ra, cô còn giành nhiều giải thưởng văn học lớn tại Hàn Quốc nhờ cuốn The Vegetarian. Năm ngoái, Han Kang được bầu làm Nhà văn quốc tế của Hiệp hội Văn học Hoàng gia. Cuốn sách gần nhất cô viết là We Do Not Part. Cuốn tiểu thuyết nhận được nhiều sự ủng hộ từ độc giả, giới chuyên môn và sẽ được dịch sang tiếng Anh vào năm 2025. We Do Not Part kể lại câu chuyện của một nhà văn nghiên cứu về cuộc nổi loạn tại đảo Jeju vào năm 1948-1949 và tác động của nó với một gia đình. Bản dịch tiếng Pháp của cuốn tiểu thuyết đã giành được giải thưởng văn học Médicis Étranger vào năm 2023. Tiểu thuyết tự truyện The White Book (Trắng) được phát hành vào năm 2017 cũng là một tác phẩm gây chú ý của Han Kang. Tác phẩm đã lọt vào danh sách những cuốn sách nổi bật trong năm của International Man Booker vào năm 2018. Trắng cũng được dịch ra tiếng Việt và phát hành tại Việt Nam. Cuốn sách tập trung vào sự mất mát của chị gái cô, một em bé đã chết hai giờ sau khi sinh. Từ thế giới phủ đầy màu trắng ở Warsar, Han Kang đã lang thang vào thế giới tràn ngập sắc trắng của quá khứ xa xôi, với tã quấn, áo sơ sinh và sữa mẹ. Trắng giống như một nỗi đau cũ chưa lành, là nỗi đau mới còn vấn vương hoài niệm, đưa người đọc đến với thế giới đan xen giữa sự sống và cái chết, giữa hiện tại và quá khứ. Tác phẩm giống như một chuyến du hành nhằm kiếm tìm sức mạnh nội tại, trải nghiệm sự mong manh của kiếp người và nỗ lực xây dựng lại cuộc đời từ những đau thương. Ngoài viết sách, Han Kang cũng là một nhạc sĩ và quan tâm đến nghệ thuật thị giác. Năm 2007, cô đã phát hành một CD với 10 bài hát do cô sáng tác, viết lời và thu âm. Hai cuốn sách nổi tiếng của Han Kang gồm Baby Buddha và The Vegetarian đã được chuyển thể thành phim. The Vegetarian đã được chuyển thể thành phim điện ảnh, là một trong 14 tác phẩm được lựa chọn tham gia cuộc thi Kể chuyện Thế giới của Liên hoan phim Bắc Mỹ. Bộ phim cũng được đón nhận tại Liên hoan phim Quốc tế Busan (Hàn Quốc).