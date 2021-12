Chân dung người con trai cả quyền lực có thể kế nhiệm Thủ tướng Hun Sen

Your browser does not support the audio element.

Ông Hun Manet - con trai lớn nhất của Thủ tướng Hun Sen - trong một bức ảnh chụp cùng cha mình (Ảnh: AFP).

Thủ tướng Campuchia Hun Sen mới đây công khai tuyên bố ủng hộ con trai Hun Manet trở thành nhà lãnh đạo tiếp theo của đất nước thông qua bầu cử, củng cố những gì được thảo luận lâu nay về khả năng kế nhiệm cha của vị Đại tướng 44 tuổi.

Ông Hun Manet, tướng 4 sao, đang là Phó Tổng Tư lệnh Lực lượng Vũ trang Hoàng gia Campuchia (RCAF) kiêm Tư lệnh Lục quân. Ông gia nhập quân đội vào năm 1995, từng theo học các trường ở Anh và Mỹ. Trong những năm qua, ông đã nhiều lần được cất nhắc và thăng tiến vượt bậc.

Sự chuyển giao quyền lực tại Campuchia có thể sẽ không diễn ra sớm, nhất là sau khi ông Hun Sen hồi tháng 8 nói rằng nhiệm kỳ của ông không có thời hạn và ông được người dân ủng hộ. Song ông Hun Manet đã trở thành chủ đề của những đồn đoán trong nhiều năm qua.

Vị tướng "Tây học", thăng tiến nhanh chóng

Sinh năm 1977, ông Hun Manet là con trai cả trong số sáu người con của Thủ tướng Hun Sen và phu nhân Bun Rany, trong đó có 3 người con trai. Con trai thứ Hun Manith cũng nắm giữ chức vụ quan trọng trong quân đội, trong khi con trai út Hun Many là nghị sĩ quốc hội.