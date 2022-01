Chân dung nghi phạm vụ bé gái 3 tuổi nghi bị bạo hành, 9 cây đinh nằm trong nào

Huyên đã bị cơ quan công an triệu tập để lấy lời khai và đã nhận tội và cơ quan Công an huyện Thạch Thất đã chuyển về Công an TP Hà Nội”.

Xem qua những hình ảnh PV cung cấp, chị Huyền Anh nhận diện: “Chính xác là Nguyễn Trung Huyên”.