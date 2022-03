Chân dung kẻ 'chém cho bõ ghét' chỉ vì người ta đội mũ hình con thỏ

Đối tượng Phạm Thanh Long

Ngoài ra, qua trích xuất camera an ninh, lực lượng chức năng phát hiện trước khi chém cháu V., thanh niên này còn chém một phụ nữ ngồi phía sau xe máy và chém thêm 1 người nữa nhưng đều không trúng.

Nhận được tin báo, công an vào cuộc điều tra và tiến hành bắt giữ thanh niên kia. Ban đầu xác định, nam thanh niên chém vô cớ chém người là Phạm Thanh Long (Sn 1999, ngụ TP. Vũng Tàu).



Sau 48h, đối tượng bị bắt khi đang ở nhà trên đường Ngô Đức Kế, TP Vũng Tàu. Tại đây, cơ quan điều tra cũng thu giữ nhiều dao, kéo và xe máy mà đối tượng này sử dụng để gây án.



Một lãnh đạo Công an TP. Vũng Tàu cho biết, tại thời điểm bị tạm giữ, Phạm Thanh Long có biểu hiện không bình thường.

Công an phát hiện trong cốp xe của Long có nhiều dao, kéo

Ghi nhận của Người Lao Động, tại trụ sở công an, Long thừa nhận hành vi chém người.



Long khai khi chạy xe trên đường thấy có người đội mũ bảo hiểm có hình con thỏ nên thấy ngứa mắt, quyết bám theo để chém cho bõ ghét. Do không đuổi chém được nên Long chạy tới chém một người khác và không trúng. Sau đó thì chém cháu L.T.V. (15 tuổi).



Hiện, công an TP Vũng Tàu cho biết đang tiếp tục lấy lời khai cũng như test ma tuý đối với đối tượng này.