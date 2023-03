Chân dung golfer bị cáo buộc cầm đầu vụ đánh bạc ở Vĩnh Phúc

Trong giới chơi golf ở Việt Nam, Trần Anh Linh cũng là cái tên được nhiều người biết đến với tư cách đội trưởng tuyển golf G76. Ông ta có lần xuất hiện tại một hệ thống giải thi đấu được quảng cáo là danh giá thế giới dành cho các golf thủ không chuyên đến từ nhiều quốc gia.

Còn Công ty Trần Lê Gia ở TP.HCM (người đại diện là ông Trần Anh Linh) được giới thiệu là công ty TNHH 2 thành viên trở lên ngoài Nhà nước. Doanh nghiệp này hoạt động trong lĩnh vực mua bán thiết bị, phụ tùng máy móc ngành công nghiệp, đại lý tàu biển, mua bán kim loại và quặng...

Một góc sân golf Đầm Vạc. Ảnh: Fanpage Heron Lake Golf.



Rạng sáng 21/3, Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với một số đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an tỉnh Vĩnh Phúc kiểm tra khách sạn Dic Star ở phường Khai Quang, TP Vĩnh Yên. Hôm đó, công an bắt giữ quả tang ông Linh cùng 21 cá nhân khác tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức đánh bài Poker.