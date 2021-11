'Chân dung cuộc tình': 'Nữ hoàng phòng trà' Quỳnh Lan và Nguyễn Phi Hùng tâm sự mối tình đầu

“Mối tình đầu tuy không đẹp nhất nhưng mang đến những xúc cảm, giúp chị trọn vẹn, sâu sắc hơn cho những cuộc tình tiếp theo. Tình đầu không có gì bền chắc, dù cả hai say đắm nhưng lại không biết cách giữ lấy nhau. Tôi cảm thấy may mắn vì đã không yêu, lấy chồng sớm nên hôm nay mới có thể theo đuổi đam mê, trở thành ca sĩ”, chị thổ lộ.

Ca sĩ Họa Mi

Trong chương trình, MC Minh Đức tiết lộ thông tin về ca khúc Thu hát cho người của nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển do Quỳnh Lan thể hiện trong chương trình. "Thu" trong ca khúc nói trên, là một nữ sinh xinh đẹp, học dưới Vũ Đức Sao Biển hai lớp, ở cùng làng, thường đi học chung trên con đường từ quê Duy Vinh (vùng đông Duy Xuyên) qua Cẩm Kim (Hội An). Đường xa 5 cây số, qua hai lần đò, họ cùng đi bộ với nhau 4 năm. Do vậy, ca khúc là niệm khúc cuối của một mối tình trong sáng, hồn nhiên, kết thúc không có hậu, trong nỗi nhớ khôn nguôi ấy.

Nguyễn Phi Hùng

Ở tuổi trên 40, nam ca sĩ Nguyễn Phi Hùng vẫn “chăn đơn gối chiếc” chưa lập gia đình. Nguyễn Phi Hùng thừa nhận anh rất lận đận trong tình duyên, nhiều lần đau khổ vì tình: "Những năm 19 tuổi, tôi không biết con gái nghĩ gì. Thay vì hỏi trực tiếp người ấy, tôi tự phỏng đoán. Khi nắm tay cô ấy, tôi cảm nhận bàn tay cô ấy lạnh. Tôi nghĩ rằng cô ấy không có tình cảm với tôi, trong khi chữ thương trong lòng tôi lớn gấp bội phần. Sau này tôi mới biết, phụ nữ khi có cảm xúc, bàn tay họ chuyển qua lạnh”.

Cô gái Nguyễn Phi Hùng thích cùng học chung trường múa và ở nội trú. Anh kể: “Mỗi ngày chúng tôi đều chờ nhau tan trường, đi về cùng nhau, không ai nói gì nhưng trong lòng chỉ mong đoạn đường ấy thật dài. Khi người ấy đi khuất, trái tim tôi vẫn còn đập loạn nhịp. Tôi là người nhút nhát nhất lớp nên mọi thứ đến chậm hơn mọi người”. Mỗi khi Tết đến, cô ấy về quê và cả hai có những khoảnh khắc chia tay đầy bịn rịn. Tình yêu của nam ca sĩ đến từ rất sớm những những hiểu lầm khiến anh và cô bạn trường múa ấy không đến được với nhau. Tình cảm không ai thổ lộ nên mọi thứ nhạt dần. Trải qua nhiều cuộc tình không thành và va vấp trong tình yêu, anh thú nhận, trong hiện tại nếu tìm được người con gái khiến anh rung cảm, anh sẽ nắm bắt bằng cả con tim. Nam ca sĩ vẫn tìm mỗi ngày nhưng vẫn chưa gặp được người đặc biệt ấy.