Chấn chỉnh việc lạm dụng yêu cầu bản sao chứng thực khi làm thủ tục hành chính

Phó Thủ tướng Lê Thành Long chỉ đạo các bộ, tỉnh kiểm tra để kịp thời phát hiện và chấn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp giấy tờ, tài liệu gồm cả bản sao chứng thực không đúng quy định, khi thực hiện thủ tục hành chính. Ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Thành Long về việc chấn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu cung cấp bản sao chứng thực từ bản chính khi thực hiện thủ tục hành chính, đã được Văn phòng Chính phủ thông báo tới người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương. Theo thông báo, các bộ, ngành, địa phương được yêu cầu quán triệt cơ quan, tổ chức trực thuộc nghiêm túc thực hiện 'Nghị định 23 năm 2015 về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch’. Việc này nhằm bảo đảm khi tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính, tổ chức, cá nhân được chọn nộp bản sao giấy tờ, tài liệu và xuất trình bản chính để đối chiếu; người nhận hồ sơ có trách nhiệm tự kiểm tra, đối chiếu và chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản chụp giấy tờ, tài liệu so với bản chính, không yêu cầu nộp bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao có chứng thực. Phó Thủ tướng Lê Thành Long yêu cầu các bộ, tỉnh chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường việc tiếp nhận, sử dụng bản sao điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính. Ảnh minh họa: N.Q Phó Thủ tướng Lê Thành Long cũng yêu cầu các bộ, tỉnh chỉ đạo cơ quan, tổ chức trực thuộc đẩy mạnh thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, tăng cường việc tiếp nhận, sử dụng bản sao điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính. Cùng với đó, đẩy mạnh số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính; trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính bản điện tử; tuyên truyền để tổ chức, cá nhân biết, yêu cầu chứng thực bản sao điện tử từ bản chính theo quy định tại Nghị định 45. Các bộ, ngành còn được chỉ đạo phải khẩn trương xây dựng, nâng cấp và kết nối các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành theo thẩm quyền được giao quản lý với ‘Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh’ để chia sẻ, tái sử dụng dữ liệu. Đồng thời, tiếp tục rà soát các văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý theo hướng hạn chế tối đa việc nộp, xuất trình giấy tờ, tài liệu có chứng thực. Báo cáo của Bộ Tư pháp cho hay, từ năm 2020 đến nay, nhiều văn bản yêu cầu tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, có liên quan đến hạn chế việc sử dụng bản sao có chứng thực đã được ban hành. Cập nhật về thực trạng sử dụng bản sao có chứng thực, Bộ Tư pháp thông tin: Báo cáo từ các bộ, ngành cho thấy đến nay chỉ còn một số rất ít thủ tục hành chính có quy định nộp bản sao chứng thực do yêu cầu quản lý nhà nước hoặc để tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân nước ngoài thực hiện thủ tục hành chính. Các bộ, ngành đã và đang tái cấu trúc quy trình giải quyết thủ tục hành chính để thực hiện trên môi trường điện tử. Nhiều thủ tục hành chính đã được thực hiện đồng bộ trên Cổng dịch vụ công của bộ, ngành, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, tỉnh và Cổng dịch vụ công quốc gia. Do đó, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử đạt tỷ lệ cao. Đặc biệt, hiện nay hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của các bộ, ngành và 63 địa phương đều đã kết nối, sử dụng hệ thống định danh xác thực điện tử, cơ sở dữ liệu dân cư. Mục đích là để khai thác thông tin của công dân, cho phép người dân cung cấp thông tin qua ứng dụng định danh quốc gia, không phải nộp, xuất trình giấy tờ hay cung cấp thông tin đã có trong cơ sở dữ liệu quốc gia. Kết nối kho quản lý dữ liệu trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ với kho dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trên Cổng dịch vụ công quốc gia để cho phép tổ chức, cá nhân lưu trữ những hồ sơ đã nộp, tái sử dụng các giấy tờ, tài liệu đã được số hóa trong các thủ tục hành chính. Song song đó, tái cấu trúc thủ tục hành chính, thực hiện kết nối, chia sẻ thông tin giữa các bộ, ngành để thực hiện liên thông thủ tục hành chính; qua đó giúp người dân chỉ cần nộp hồ sơ 1 lần cho nhiều thủ tục hành chính của nhiều bộ, ngành. “Như vậy, tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao có chứng thực khi thực hiện thủ tục hành chính cơ bản đã được khắc phục. Việc phản ánh còn xảy ra ở một số ít lĩnh vực, trong một số thời điểm”, Bộ Tư pháp nêu rõ.