Chấn chỉnh tình trạng người nghi mắc Covid-19 được cho tự về nhà cách ly

Theo Chủ tịch tỉnh Sóc Trăng Trần Văn Lâu, trong thời gian gần đây, nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã chủ động tổ chức xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên cho nhân viên, người lao động để tầm soát, phát hiện sớm người mắc Covid-19.

Tuy nhiên, theo phản ánh của người dân, nhân viên của một số cơ quan, doanh nghiệp sau khi test nhanh có kết quả nghi mắc Covid-19 thì được cho tự về nhà cách ly, không khai báo đến cơ sở y tế. Điều này là không đúng với quy định phòng chống dịch Covid-19, làm tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng.